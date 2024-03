Bauernhaus in Vollbrand: 150 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten in Wildschönau beteiligt

Wildschönau ‒ Ein Großbrand in Wildschönau der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Bauernhaus im Ortsteil Oberau ausgebrochen war, hält rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus zahlreichen umliegenden Gemeinden nach wie vor auf Trab. Nach Angaben des Einsatzleiters Rainer Naschberger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberau, konnte bislang kein Brand-Aus gegeben werden.