Feuerwehr-Großeinsatz in Wildschönau: Wohnhaus im Ortsteil Oberau stand in Vollbrand

Wildschönau ‒ Ein Großbrand in Wildschönau der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Wohnhaus im Ortsteil Oberau ausgebrochen war, hält die Feuerwehren aus zahlreichen umliegenden Gemeinden auf Trab. Ersten Angaben der Polizei Wörgl ist der Einsatz noch immer am Laufen.