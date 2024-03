Überfielen und verletzten 20-Jährigen: Polizei nahm Täter-Duo in Innsbruck fest

Innsbruck ‒ Die Flucht eines Überfall-Duos in Innsbruck währte nicht lange. Die zwei jungen Männer, 18 und 15 Jahre alt, hatten am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr einen 20-Jährigen in der Innsbrucker Jahnstraße überfallen und ihm unter Anwendung von Gewalt sein Bargeld abgeknöpft.