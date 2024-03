Künstlerische „Presse-Freiheit“ im Haller Keller-Atelier

Der Verein „Atelier für Druckgrafik“ pflegt in Hall die aussterbende Technik des manuellen Bilddrucks. Geräte und Einrichtung in der Druckwerkstätte stammen komplett aus zweiter Hand. Am Freitag, dem Tag der Druckkunst, laden die KünstlerInnen zur Vernissage – und zu einem Blick hinter die Kulissen.