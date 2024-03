120 Flüge wegen AUA-Versammlung und Streiks gestrichen: Weiterflüge von Wien betroffen

Wien, Schwechat, Innsbruck – Bei den Austrian Airlines fallen am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals etwa 120 Flüge aus. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Der morgendliche Flug von Innsbruck nach Wien sei ohne Probleme über die Bühne gelaufen, über die 18-Uhr-Verbindung könne man bisher noch nichts sagen, so die Auskunft am Flughafen Innsbruck am Donnerstag Vormittag. Über aktuelle Entwicklungen kann man sich auf der Homepage des Flughafen Wien auf dem Laufenden halten.