Michael Kelly rockt den Hochzeiger, Streetfood im Schnee und Magie in Innsbruck: Das ist los in Tirol

Es ist Mitte März und auch wenn das Wetter die letzten Tage verrückt spielt, heißt das nicht, dass man unbedingt zu Hause auf der faulen Haut liegen muss. Denn in ganz Tirol ist am Wochenende wieder einiges los. So beehrt Michael Patrick Kelly das Pitztal, die Ehrlich Brothers werden Innsbruck verzaubern und die Tiroler Frühjahrsmesse läutet vier Tage lang die sich gerade anbahnende Jahreszeit an.

📅 FREITAG (15. März)

Ehrlich Brothers in Innsbruck

Es wird magisch am Freitag in der Innsbrucker Olympiahalle, wenn die Ehrlich Brother, das wohl bekannteste deutschsprachige Illusionistenbrüderpaar, die Bühne betreten. Im Zuge ihrer „Dream & Fly“ Tournee kommen sie am Freitag für gleich zwei Termine nach Innsbruck. Zur Veranstaltung soll nicht zu viel verraten werden – nur so viel: Ein Helikopter, ein Lamborghini und Schmetterlinge werden beim Auftritt eine Rolle spielen. Die zwei Vorstellungen finden um 16 und 20 Uhr statt. Karten dafür gibt es HIER.

Steile Frisuren und Magie im Blut: Die Ehrlich Brothers kommen am Samstag für gleich zwei Auftritte nach Innsbruck. © Imago/ Star Media

Hawi D´Ehre – Live! in Innsbruck

Hawi D´Ehre ist der Podcast von Musiker Paul Pizzera und den beiden RadiomoderatorInnen Gabi Hiller und Philipp Hansa. Lange nur als audio-only Version bringt das Trio jetzt den Podcast auf die Bühne. Versprochen wird ein spontaner und einzigartiger Abend, der alles erlaubt, zulässt und einfängt, was in den drei unterschiedlichen Köpfen vorgeht. Um all denen etwas über das Leben der drei „Podagonisten“ zu berichten, die sie gerne besser kennenlernen würden und werden. Los geht es in der Innsbrucker Dogana um 19.30 Uhr, Karten gibt's unter anderem HIER.

Kilmister die Motörhead Tribute Band in Wörgl

Kilmister, die Schweizer Motörhead Tribute Band, zelebrieren seit rund zehn Jahren das Lebenswerk von Motörhead und ihres zu früh verstorbenen Überfrontman Lemmy Kilmister. Musikalisch und visuell bis ins kleinste Detail, präsentieren sich Kilmister als authentische Tribute Show. Ein Muss für alle Hardrock-Fans. Beginn im komma in Wörgl ist um 20 Uhr, mehr dazu gibt es HIER.

📽️ Video | Kilmister Live

„Think Big“ auf der Bergisel-Schanze

Das Event „Think Big“ will dazu inspirieren, Ideen umzusetzen und groß zu denken. Am Programm steht eine Mischung aus Talks und Workshops mit internationalen Gästen aus den Bereichn Kultur, Astronomie und Technologie. Beginn ist um 15 Uhr, mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (15. bis 17. März)

Tiroler Frühjahrsmesse

Der Frühling ruft und wie jedes Jahr lockt die Tiroler Frühjahrsmesse Mitte März mit frischen Angeboten und Ideen rund um die Themen Mobilität, Natur und mehr. Unter dem Motto „Erlebnis für die ganze Familie“ vereint die 39. Auflage Gaming-Spaß Shopping, Wellness und Genuss. Ihre Pforten öffnet die Messe täglich jeweils um 10 Uhr. Alle Infos und Karten für das Event HIER.

Der Frühling kehrt wieder nach Tirol zurück und mit ihm auch die 39. Auflage der Frühjahrsmesse. © Axel Springer

📅 FREITAG und SAMSTAG (15. und 16. März)

Hosts Of All Fevers II in Innsbruck

Am Freitag und Samstag geht in der p.m.k. die zweite Auflage der „Hosts of All Fevers“ über die Bühne. Sieben handverlesene Bands von Black- über Death Metal bis hin zu Black Punk werden die Dunkelheit zurück nach Innsbruck holen. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr, Informationen zu allen auftretenden Bands HIER.

📅 SAMSTAG (16. März)

„Hochzeiger Rockt“ mit Michael Patrick Kelly

Ein ehemaliges Kelly-Family-Mitglied und Teenieschwarm lässt am Samstag am Hochzeiger die Herzen der Fans höher schlagen. In der Konzert-Reihe „Hochzeiger rockt“ lässt der irisch-US-amerikanische Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly die ZuschauerInnen mit Hitsingles wie „Beautiful Madness“, „Throwback“ oder „Wonders“ durch die Emotionen rauschen. Die Bühne im Skigebiet auf 2000 Metern betritt Kelly um 14 Uhr. Davor sorgt eine Stunde lang das Warm-up für gute Stimmung. Nach dem Konzert geht's mit der „Ö3 Disco“ munter weiter. Wer einen Hochzeiger-Skipass besitzt, für den ist der Konzerteintritt frei. Alle Infos HIER.

Große Show und große Gesten: Michael Patrick Kelly wird am Samstag Fanherzen auf 2000 Metern höher schlagen lassen. © APA/ Florian Wieser

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at

Ü30 Party in Innsbruck

All jene Leute, die vor 1994 geboren wurden, können am Samstag in Innsbruck ins B1 kommen, wenn die zweite Runde der Ü30 Party stattfindet. Ab 22 Uhr kann man bei den DJs Benni Bee und Hansai in Erinnerungen schwelgen und als Best-Ager auf der Tanzfläche zeigen, was man zu bieten hat. Zu hören gibt's die größten Hits der 80er, 90er & 2000er sowie der aktuellen Charts. Mehr Infos HIER.

Telfer Radlmarkt

Mit März wird auch die Radlsaison wieder eingeläutet. Wer in Telfs die Fahrräder aus dem Winterschlaf holen möchte, kann beim Radlmarkt vorbeischauen. Bereits seit über 30 Jahren gibt es dort die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder, Mountainbikes, Rennräder, Crossbikes, Kinderräder aller Art und Preisklassen zu kaufen und zu verkaufen. Freitag von 13 bis 18 Uhr werden die Fahrräder im Foyer des Sportzentrums entgegen genommen. Der Verkauf findet dann am Samstag, zwischen 8 und 12 Uhr statt. Alle Infos dazu HIER.

„No Bears“ im Leokino

Im Rahmen des heurigen Osterfestivals zeigt das Leokino am Samstag den Film „No Bears“ des iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Der Film gilt als Liebesfilm, der sowohl gedankliche Grenzen erweitert als auch sämtlichen Zensurbeschränkungen von Panahis Heimat trotzt. Darüber hinaus ist „No Bears“ ein vielschichtiges Gleichnis über den beklemmenden Stillstand einer Gesellschaft und die panische Ablehnung von Veränderung. Beginn ist m 20 Uhr, mehr Infos HIER.

📽️ Video | Trailer zu „No Bears“

📅 SAMSTAG und SONNTAG (16. und 17. März)

Freeride Testival Stubaier Gletscher

Zum zweiten Mal macht heuer das Freeride Testival am Stubaier Gletscher Halt. Seit letztem Jahr ist das Skigebiet Teil der Freeride-Testival-Serie, das am Wochenende ihren fünften Stopp einlegt. Rund 50 AusstellerInnen und namhafte Marken präsentieren Produkt-Neuheiten der kommenden Saison und bieten sie zum kostenlosen Testen an. Außerdem stehen im Trainingsgelände Workshops sowie ein Austausch mit Freeride-Profis auf dem Programm. Mehr Informationen dazu HIER.

Zwei Tage lang können auf weißen Pisten die neuesten Produkte getestet werden. © Christian Eberl

📅 SONNTAG (17. März)

Gelebte Geschichte in Hall

Im Rahmen des Osterfestival Tirol führen Grace Wangari und Sven Kacirek mithilfe der afrikanischen Tradition des Geschichtenerzählens in die Kolonialzeit von 1870 bis 1990. Erzählt wird nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über ihre Auswirkung auf die Gegenwart. All das wird aufbereitetet für Kinder ab 10 Jahren. Beginn ist um 15 Uhr, mehr dazu HIER.

Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu aktuellen Konzert-Terminen: Jeden Monat liefert wir ab sofort einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im März geht's HIER.

Streetfood Festival in Nauders

Von Sonntag bis inklusive Mittwoch findet im Skigebiet Nauders die Premiere des „Food Vibration Slope Food Festivals“ statt. Nach der Erstauflage des Events „Food Vibration“ im vergangenen Sommer im Ortszentrum wird es nun eine Winteredition davon geben. In Zusammenarbeit mit einem GastronomInnen-Team aus dem Ort werden am Festivalgelände vor dem Panoramarestaurant Bergkastel jeweils von 10 bis 15 Uhr lokale Produkte und Spezialitäten angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Sonntag DJ Awol. Mehr Informationen und der ganze Zeitplan HIER.

Die OrganisatorInnen haben das Konzept „Food Vibration – Kulinarik im Dorf“ vom Sommer in den Winter übertragen. © TVB Tiroler Oberland / Florian Albert

Osterfestival „Dance Is not for Us“ in Hall

Der libanesische Choreograph Omar Rajeh ist einer der bekanntesten aus dem Nahen Osten. Seit mehreren Jahren lebt Rajeh mit seiner Compagnie Maqamat in Lyon. Im neuen Solo nimmt er das Tiroler Publikum des Osterfestivals in seine künstlerisch-autobiographische Welt mit und offenbart eine Vergangenheit, in der der tanzende Körper ein Zeichen von Inspiration und Hoffnung gegen die Strukturen der Macht ist. Beginn im Salzlager in Hall ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Kabarett „Wir Staatskünstler“ in Innsbruck

Die „Chefsatiriker der Nation“ Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba kommen mit ihrer neuen Bühnenshow „Alte Hunde, neue Tricks“ am Sonntag um 20 Uhr ins Innsbrucker Treibhaus. Tickets dafür gibt es HIER.

Lustiger Ausklang zum Ende des Wochenendes: „Wir Staatskünstler“ im Innsbrucker Treibhaus. © Ingo Pertramer