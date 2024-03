66-Jähriger auf Piste in Schwendau schwer verletzt, zweiter Skifahrer beging Fahrerflucht

Schwendau – Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es im Skigebiet Penken auf der blauen Piste 28 zum Zusammenstoß zwischen zwei Skifahrern. Dabei wurde ein 66-jähriger Deutsche schwer verletzt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus in Schwaz geflogen.