Fettbrand in Götzens: Frau ging während des Kochens auf die Toilette

Götzens – Am Donnerstag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in Götzens. Eine 39-Jährige ging während des Kochens auf die Toilette. Als sie wieder zurückkam, hatte Öl in einer Pfanne zu brennen begonnen. Die Frau versuchte noch, die Flammen selber zu löschen, musste dann aber die Feuerwehr verständigen.