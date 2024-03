"Phantom der Oper": Klassiker des Musicals zurück in Wien

Es ist so etwas wie die "La Bohéme" der Musicals - ein unsterblicher Klassiker, der über alle Zeitläufe hinweg nicht von den Bühnen verschwindet: Am Freitag ist "Das Phantom der Oper" wieder im Wiener Raimund Theater gelandet. Die vor einigen Jahren entstandene Neuproduktion des Webber-Musicals ist damit erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen. Und die Neugestaltung entpuppt sich als ebenso dynamische wie moderate Auffrischung eines Klassikers.

In vielen Details wirkt die Neudeutung agiler als die Originalproduktion, die bisher rund 160 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Musicalpaläste der Welt lockte. Die deutschsprachige Erstaufführung fand 1988 im Theater an der Wien statt, bevor 1990 der Umzug ins Raimund Theater erfolgte, wo das Stück bis 1993 zu sehen war. Nun also das Comeback mit der Neufassung von Erfolgsproduzent Cameron Macintosh, die vor rund zehn Jahren entstand und bereits in Großbritannien, den USA oder Australien zu sehen war.