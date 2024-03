„Zeit im Bild“-Erfinder Teddy Podgorski am Samstag im Alter von 88 Jahren verstorben

"Teddy Podgorski war die Verkörperung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks in brillanter Weise. Wie kaum einem anderen ist es ihm als Journalist, Sendungsmacher, Moderator und schließlich als Generalintendant gelungen, den ORF in all seinen Formaten in höchstem Maße zu profilieren."

"Mit dem Tod von Teddy Podgorski müssen wir uns von einem großen Vermittler und einer bedeutenden Figur der österreichischen Medien- und Kulturlandschaft verabschieden. Neben seiner prägenden Zeit beim ORF, in die unter anderem die Etablierung der Bundesländersendung 'Wien heute' und der Minderheitenredaktion fiel, wird Podgorksi auch für seine Arbeit als Theaterregisseur, etwa am Theater in der Josefstadt oder an den Wiener Kammerspielen, in Erinnerung bleiben.