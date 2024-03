Kufstein Towers im Halbfinale, Raiders ausgeschieden

Kufstein, Deutsch-Wagram – Die Kufstein Towers haben in der zweiten Basketball-Bundesliga Geschichte geschrieben und sind erstmals in der Vereinsgeschichte in das Halbfinale eingezogen.

Im Entscheidungsspiel der Viertelfinal-Serie (best of three) gegen die Mattersburg Rocks setzten sich die Festungsstädter am Samstagabend vor über 600 Zuschauern mit 84:71 durch und gewannen die Serie mit 2:1. Bester Kufsteiner Werfer war Lokalmatador Fabio Thaler (19 Punkte), der als Vize-Obmann auch im Vorstand die Entwicklung ankurbelt.