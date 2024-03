Großes Vertrauen in Dantine als evangelischer Bischof

Dantine versteht sich als „Kommunikator zwischen der Landeskirchenebene und der Gemeindeebene“, dem der „Blick auf das Ganze genauso wichtig“ ist wie das Achten auf das, was unterschiedliche Gemeinden und Institutionen brauchen. Der evangelischen Kirche in Salzburg und Tirol will er weiter „ein Gesicht geben. Freundlich und wertschätzend, aber auch klar in der Sache und im Bekenntnis zur Wahrung der Menschenwürde sowie offen für Dialog“, sagt er.