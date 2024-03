Heftiger Zusammenstoß in Kirchbichl: 26-Jährige schwer verletzt

Ein Unfall auf der Tiroler forderte am Samstagabend zwei Verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Kirchbichl – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Kirchbichl. Eine 26-Jährige bog gegen 20.15 Uhr mit ihrem Auto auf die Bundesstraße ein und dürfte dabei laut Polizei das Auto eines 34-Jährigen übersehen haben, der in Richtung Kufstein unterwegs war.