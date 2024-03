Passant schritt ein und rettete 18-jähriges Raubopfer in Innsbruck

Ein Passant wurde Zeuge eines Raubversuchs in Innsbruck und handelte rasch. Das verdächtige Trio ist flüchtig.

Innsbruck – Ein zufälliger Zeuge hat in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Innenstadt einen 18-Jährigen aus einer brenzligen Situation gerettet. Der Belgier wurde gegen 1.30 Uhr in der Fuggerstraße von einem jungen Mann angehalten. Dieser forderte Bargeld, das der 18-Jährige jedoch nicht hatte. Daraufhin kamen zwei weitere Unbekannte dazu und berieten sich mit dem Täter.