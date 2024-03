Dialekt-Bands auf Imster Stadtbühne: Offbeat Society & TOI laden zum Doppelkonzert

Zwei der angesagtesten Tiroler Mundart-Bands im Doppelpack: Offbeat Society & TOI gastieren am 22. März auf der Stadtbühne Imst.

Imst – Eines ist sicher, es wird tirolerisch auf der Stadtbühne Imst am 22. März, und es wird mitunter recht laut. Zwei der angesagtesten und wohl auch überzeugendsten Tiroler Mundart-Bands auf einer Bühne vereint: Die Offbeat Society und die Band TOI versprechen im Doppelpack einen Abend mit Drive und Wohlfühlgarantie im neuen Imster Kultur-­Hotspot.

Die Offbeat Society hat sich im Lauf der letzten Jahre vom Geheimtipp zu einem richtig gefragten Act entwickelt. Sie steht schlichtweg für Vollgas. Mit ihrer Mischung aus Ska, Rock und Tiroler Mundart-Texten hat die sechsköpfige Band als Headliner für brodelnde Moshpits auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gesorgt. Lokal etwa beim „Live & Loud Festival“, im Rathaussaal Telfs oder im Innsbrucker Treibhaus.

Die kompromisslose Formation rund um die Hardcore-Veteranen Stefan Thuille (Gesang) und Benjamin David (Lead-Gitarre) kennt laut eigener Definition sowieso nur einen Modus – voll andrücken. Und das versprechen die Tiroler auch für den Abend in Imst.

Die zweite Band TOI kommt musikalisch aus einer ganz anderen Ecke und setzt somit den wohl perfekten Kontrapunkt bei diesem Doppelkonzert. Seit ihrer Gründung begeistern die Musiker um Stephan Mathoi mit ihren Songs im feinsten Pitztaler Dialekt. Liebe, Laster und Leidenschaften werden da von Steve besungen und von erlesenen Routiniers der heimischen Musiklandschaft begleitet: Wolfgang Henn am Bass, Alexander Goidinge­r am Fender Rhodes und Philipp Hage­r an den Drums.