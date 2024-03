Traum von Olympia geplatzt: Österreich verliert knapp gegen Deutschland

Das ÖHB-Team musste sich in Hannover Gastgeber Deutschland in der entscheidenden Partie des Quali-Turniers mit 31:34 (15:18) geschlagen geben.

Hannover - Österreichs Handballer haben die historische Olympia-Chance trotz einer starken Abschlussvorstellung beim Qualifikationsturnier verpasst. Am Sonntag mussten sich Mykola Bilyk und Co. in Hannover Gastgeber Deutschland in der entscheidenden Partie mit 31:34 (15:18) geschlagen geben. Die ÖHB-Auswahl verpasste als Dritter von Gruppe 2 einen der Top-2-Plätze und damit das Ticket für Paris. Die Deutschen sicherten sich mit dem Resultat hingegen einen Platz im olympischen Turnier.