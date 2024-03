Mehrere Verletzte bei Skiunfällen am Sonntag in Tirol

Der zweitbeteiligte Skifahrer kam nicht zu Sturz und half dem 23-Jährigen zunächst. Dieser fuhr dann gemeinsam mit seiner Mutter ab und begab sich im Tal selbstständig zum Arzt. Aufgrund der Erstdiagnose forderte der Arzt den Notarzthubschrauber an und der junge Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik geflogen.

In Kals am Großglockner stürzte gegen Mittag eine 74-jährige Skifahrerin an der Talstation der „Blauspitz-Sesselbahn". Mit einem Oberschenkelbruch wurde die Frau in Spital in Lienz geflogen und dort stationär aufgenommen. (TT.com)