Brachen in mehrere Firmen in Zirl ein: Täter stahlen Geld aus Tresor und Kaffeeautomat

Zirl – Gleich mehrere Firmen in Zirl wurden am Sonntag zum Tatort. Zwischen drei und elf Uhr brachen bisher unbekannte Täter in insgesamt vier Firmengebäude ein und entwendeten daraus Geld und Tresore. In einer der Firmen brachen sie auch einen Kaffeeautomaten auf und stahlen daraus das Münzgeld.