Warum der Wintersportort Ischgl in Zukunft auf den Sommer setzt

„Wir liegen deutlich über der sehr guten Wintersaison 2023“, zieht Ischgls Seilbahnchef Günther Zangerl eine erfreuliche Zwischenbilanz. Auch wenn man wieder an die besten Winter aller Zeiten anschließen will – großes Wachstum sieht man in der kalten Jahreszeit nicht mehr. „Im Winter haben wir die Möglichkeiten fast ausgeschöpft“, sagt der TVB-Obmann Alexander von der Thannen. Das große Potenzial sieht man hingegen im Sommer ...