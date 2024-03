Los Angeles – Mit einer mutigen Aktion hat Nicole Eggert (52) für großen Zuspruch in den sozialen Medien gesorgt: Die US-Schauspielerin, die in den 90er-Jahren für ihre Rolle der Summer Quinn in der Kultserie „Baywatch“ weltweit bekannt wurde, hat sich eine Glatze rasiert. Der Grund ist leider wenig glamourös: Brustkrebs!