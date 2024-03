Schreckmoment auf Arlberg Schnellstraße: Lkw-Geisterfahrer im Strengener Tunnel unterwegs

Ein Lkw-Lenker wurde am Montag kurz nach Mittag zum Geisterfahrer im Strengener Tunnel. Geistesgegenwärtig reagierte ein Mitarbeiter der ASFINAG und konnte so Schlimmeres verhindern.

Strengen – Zu einer brenzligen Situation kam es am Montag gegen 12.45 Uhr im Strengener Tunnel. Ein 37-jähriger Lkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug auf der S16 in Richtung Osten unterwegs, als ihm sein Navi deutete, umzukehren.

Prompt hielt der Österreicher mitten auf der Straße an und wendete, ehe er seine Fahrt als Geisterfahrer in Richtung Westen fortsetzte.

In der Tunnelwarte St. Jakob a.A. ging schließlich die Geisterfahrerwarnung ein. Ein Mitarbeiter der ASFINAG, der sich zufällig in diesem Bereich aufhielt, konnte den Österreicher wenige Minuten später stoppen.

Er forderte den 37-Jährigen zum Wenden seines Lkws auf und übergab ihn der eintreffenden Polizeistreife. Der Lkw-Fahrer legte in den zwei Minuten als Geisterfahrer 1,750 km in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zurück. Er wird angezeigt, hieß es am Montagabend von der Landespolizeidirektion. (TT.com)