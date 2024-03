„Radfahren ist in Innsbruck nicht sicher“: Radlobby präsentiert Forderungen an Politik

Gemeinsam mit VertreterInnen von wahlwerbenden Parteien fuhr die Radlobby Tirol am Montagnachmittag Problem- und Gefahrenstellen in der Innsbrucker Innenstadt ab. Noch immer fehle es etwa an einer sicheren Radanbindung zum Hauptbahnhof. Doch die Forderungen der RadaktivistInnen gehen noch deutlich weiter.