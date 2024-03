Buddeln nach der Bombe: Wie Baggerfahrer Florian Dorner den Einsatz in Innsbruck erlebte

Viel Aufsehen erregte am Montagabend der Fund eines vermeintlichen Kriegsrelikts in Innsbruck. Florian Dorner war hautnah beim Einsatz vor dem Hauptbahnhof dabei. Er ist jener Baggerfahrer, der nach der Bombe buddelte. Der TT erzählt er wenige Stunden nach dem Einsatz von der angespannten Stimmung am Einsatzort.