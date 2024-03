Die Schwazer Osterwelt ist zurück!

Ein Fest für die ganze Familie.

Die Schwazer Altstadt verwandelt sich im Vorfeld zum Palmsonntag wieder in eine bunte Osterwelt mit Möglichkeiten zum Einkauf, Handwerk, Traditionellem und saisonaler Kulinarik.

Der Osterhase hoppelt heuer schon sehr früh in die Silberstadt: Am 22. & 23. März 2024 findet die Osterwelt mit einem breitgefächerten Programm statt, um den Frühling in Schwaz einzuläuten.

Kinderkoffermarkt

Spiel & Spaß für Groß und Klein heißt es an diesem Wochenende, denn das Stadtmarketing hat wieder ein kunterbuntes Programm geplant. In der Franz-Josef-Straße wird gebastelt, gemalt und gespielt. Die kleinen Besucher:innen dürfen sich auf viele Stationen freuen, bei denen sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Kinder können unter anderem ihren eigenen Palmbuschen binden, Palmbrezen backen und sich handwerklich austoben.

Ein besonderes Highlight ist wie jedes Jahr das Bemalen der XXL-Ostereier in der Fußgängerzone. Kinderschminken und Rummelspiele runden das Programm ab. Für die passende musikalische Umrahmung sorgen umherwandernde Musikgruppen und natürlich springt auch der liebe Osterhase umher und verteilt Leckereien und Luftballons. Zudem treten Schwazer Traditionsvereine wie der TV Almrausch-Sölleite auf.

Am Samstag, 23. März, findet außerdem der heißersehnte Kinderkoffer­markt im Rahmen der Osterwelt statt! © Stadtmarketing Schwaz

Nein, hier werden keine Koffer verkauft! Beim Kinderkoffermarkt können die Kleinen selbstständig handeln, kaufen und verkaufen. Dazu werden alte und neue Koffer als Verkaufsflächen verwendet. In den Koffern präsentieren die Kinder gebrauchte Spielsachen, Bücher, Kleider und vieles mehr und laden somit zum Stöbern ein.

VERANSTALTUNGEN UND PROGRAMM unter www.schwaz.at

KundInnen der Schwazer Kaufleute wahren im Frühling die Chance auf attraktive Silberzehner-Gewinne bzw. Kaffeegutscheine. © Stadtmarketing Schwaz

Ostereinkaufspass

#kaufinschwaz und schnapp dir tolle Gewinne!

Auch die Geschäfte und Lokale in der Innenstadt präsentieren sich an diesem Wochenende von ihrer besten Seite und erwarten euch mit tollen Angeboten!

Wer im Frühjahr in Schwaz einkauft, hat die Chance auf großartige Gewinne. Fülle den Ostereinkaufspass mit drei Stempeln von verschiedenen Shops oder Lokalen und nimm an unserer Verlosung teil.

Den Einkaufspass erhältst du in den Schwazer Geschäften & Lokalen und bei den Prospektständern im Stadtgebiet.

Eine Liste aller Shops & Lokale finden Sie auf www.kaufinschwaz.at

#KAUFINSCHWAZ UND GEWINNE – SO GEHT’S Diese Preise warten auf dich: 4 x 100 €, 4 x 70 € und 4 x 50 € in Silberzehnern sowie 40 Kaffeegutscheine So funktioniert es: 1. Ostereinkaufspass besorgen, in drei verschiedenen teilnehmenden Shops oder Lokalen bezahlen, den Pass vorzeigen und Stempel holen. 2. Den vollständigen & ausgefüllten Stempelpass in den Gewinnbriefkasten (vor dem Schatzkammer-Silberregion-Shop, Franz-Josef-Straße 23) einwerfen. 3. Auf die Ziehungen am 20.3., 27.3., 3.4. und 10.4.24 warten und mit etwas Glück gewinnen.

Buntes Marktreiben: Der Schwazer Handwerksmarkt der Saison mit über 30 Ausstellern findet am 22./23. März statt. © Stadtmarketing Schwaz

Handwerksmarkt in der Fußgängerzone

In der Silberstadt haben Märkte einen ganz besonderen Stellenwert – sie beleben die Innenstadt und gelten als beliebter Treffpunkt für Alt und Jung.

Neben regelmäßigen Märkten tauchen sie oft als Teil anderer Veranstaltungen auf – so auch der #Handwerksmarkt, der im Rahmen der Osterwelt am 22. und 23.3. die Marktsaison eröffnet.

Der Handwerksmarkt gilt als Geheimtipp für Liebhaber kreativer Ideen, denn hier gibt es viele Dinge zu entdecken: Egal, ob Kunst aus Keramik, Holz oder Papier, hier findet man schöne Einzelstücke und großartige Ostergeschenke. Handgefertigte Produkte wie Schmuck, Seifen, Holzarbeiten, Nähwaren u.v.m. werden hier angeboten. Die Termine der Schwazer Märkte: www.schwaz.at

Pop-up-Stores in der Altstadt

Du hast eine gute Geschäfts­idee, stellst kreative Waren her oder bist dabei, dich selbstständig zu machen?

Dann bist du in der Silberstadt richtig, denn wir sind laufend auf der Suche nach spannenden Pop-up-Stores für unsere Innenstadt. Im Frühjahr startet dazu eine großangelegte Kampagne, mit welcher junge Unternehmer:innen nach Schwaz gelockt werden sollen, um hier die ersten entscheidenden Schritte zu wagen. Für die Realisierung stellen wir nicht nur günstige temporäre Geschäftsflächen zur Verfügung, sondern begleiten die Betreiber:innen auf ihrem Weg zu einem dauerhaften Geschäft oder Standort in Schwaz.

Nütze deine Chance auf einen Pop-up-Store in der Schwazer Altststadt! © Stadtmarketing Schwaz

Alle Infos auf www.kaufinschwaz.at. Bewirb dich jetzt mit einer E-Mail an stadtmarketing@schwaz.at

Mehr als nur ein Radrennen: Die Tour of the Alps findet am 17. April in Schwaz statt. © Stadtmarketing Schwaz

Im Sattel durch die Alpen: Tour of the Alps

Die neuaufgelegte Rennradtour namens Tour of the Alps geht 2024 in die siebte Runde. Mehr als 150 Fahrer werden die fünf Etappen über 709 Kilometer in Angriff nehmen. Zwei davon führen durch Nordtirol und die Region rund um Schwaz.

Das Rennen ist Teil der „UCI ProSeries“, weshalb sich die absolute Elite des Radsports hier die in einem spannenden Wettkampf duelliert.

Fünf Tage Leidenschaft pur: Mit einer anspruchsvollen Rundfahrt durch die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino wird die Tour of the Alps 2024 wieder Sportler und tausende Fans begeistern.

Etappe in Schwaz

Bei der Auflage 2024 startet die Tour in Neumarkt in Südtirol. Auf der zweiten Etappe am 16. April fahren die Radathleten von Salurn bis nach Stans im Bezirk Schwaz.