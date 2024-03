Prinzessin Kate wird zur Photoshop-Queen: Weiteres Bild wirft Fragen auf

London – Während die Welt noch immer über das manipulierte Muttertagsbild von Prinzessin Kate spricht, berichten britische Medien bereits vom nächsten „Knüller“. Die Bildagentur Getty Images will nämlich herausgefunden haben, dass ein zweites Bild der royalen Familie digital nachgebessert wurde. Die Fotografin: Prinzessin Kate. Die 42-Jährige hat offensichtlich schon immer gerne mit Photoshop experimentiert.

Das Bild, um das es sich handelt, wurde von der Prinzessin von Wales im August 2022 in Balmoral aufgenommen und am 21. April letzten Jahres vom Buckingham Palace anlässlich des 97. Geburtstags der verstorbenen Königin veröffentlicht. Es zeigt Elisabeth umgeben von ihren Enkeln und Urenkeln. Auf den ersten Blick ist die „Verschönerungsarbeit“ für Nicht-Profis kaum zu erkennen. Zu den Unstimmigkeiten gehören eine vertikale Linie, an der das Schottenmuster des Rocks der Königin nicht übereinstimmt, ein dunkler Schatten hinter dem Ohr von Prinz Louis und ein ähnlicher kleiner schwarzer Fleck hinter dem Hemdkragen von Prinz George.