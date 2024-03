Gut zu wissen: So beantragt man eine Briefwahlkarte für die Innsbruck-Wahl

Am 14. April ist es soweit: 100.564 Innsbruckerinnen und Innsbrucker dürfen bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl abstimmen. Alles Wichtige rund um die Briefwahl – wie und bis wann die Wahlkarte beantragt werden kann, wann man sie abschicken muss und was zu tun ist, wenn man am Wahltag doch in Innsbruck ist – erfahrt ihr hier.