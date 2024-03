KAC startete fulminant ins Halbfinale, Salzburg verlor

Salzburg, Klagenfurt – Rekordmeister KAC ist mit einem 7:1-Heimerfolg gegen den HC Pustertal fulminant in das Halbfinale der ICE-Liga gestartet. Titelverteidiger RB Salzburg unterlag am Dienstag hingegen in seiner eigenen Halle dem HCB Südtirol 0:2. Die nächsten Partien der Best-of-seven-Serien gehen am Freitag an den Südtiroler Schauplätzen Bruneck und Bozen in Szene.