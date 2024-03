Lawinenabgang auf Skipiste: Großer Sucheinsatz auf der Nordkette

Entwarnung konnte am Dienstag auf der Nordkette nach einer großangelegten Suchaktion nach möglichen Verschütteten gegeben werden. Eine Nasschneelawine hatte sich gelöst und war über das Lange Tal abgegangen.

Innsbruck – Ein Lawinenabgang auf der Nordkette sorgte am Dienstag für einen großangelegten Sucheinsatz.

Gegen 16.40 Uhr wurde die Leitstelle Tirol von der Pistenrettung der Nordkettenbahn in Innsbruck von einem Lawinenabgang auf die Schipiste 6a (Langes Tal) in Kenntnis gesetzt. Eine Nassschneelawine hatte sich unterhalb der Lawinenverbauung (auf 2000 Meter) gelöst und kam schließlich etwa 200 Meter tiefer, in einer Breite von ca. 50 Metern, zum Stillstand.