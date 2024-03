Klinik-Mitarbeiter wollte an Krankenakte von Prinzessin Kate

Die Prinzessin war im Januar wegen einer Bauchoperation in das Krankenhaus eingeliefert worden. Wie nun bekannt wurde, versuchte ein Mitarbeiter der Privatklinik an Daten zu Kates Gesundheitszustand zu gelangen.

London – Mindestens ein Belegschaftsmitglied der Londoner Privatklinik, in der Kate (42) behandelt wurde, soll einem Medienbericht zufolge versucht haben, an die Krankenakte der Prinzessin zu kommen. Das berichtete der Mirror. Der Datenschutzbeauftragte des Vereinigten Königreichs teilte laut britischer Nachrichtenagentur PA mit: „Wir können bestätigen, dass wir einen Bericht über eine Datenschutzverletzung erhalten haben." Die zur Verfügung gestellten Informationen würden bewertet. Berichten zufolge wurde in der Londoner Klinik eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.