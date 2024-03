Was das neu beschlossene Wohnpaket der Regierung für Häuslbauer bringt

Die SPÖ steht unter anderen Punkten der Befristung des Zinsdeckels auf vier Jahre reserviert gegenüber. In Summe bringe das Paket den von Wohnungsnot betroffenen Österreichern nichts, so sein Urteil. „Dieses schlecht gemachte Wohnbau-Paket ist besser als gar nichts, aber ein echtes Paket schaut definitiv anders aus.“ Dennoch stimmte die SPÖ in der von der Koalition beantragten namentlichen Abstimmung diesem Teilaspekt des Gesamtpakets zu. ÖVP-Klubchef Wöginger konterte, es sei ein „starkes Stück“ von Kucher, derartige Aussagen zu tätigen. Immerhin wären die eigenen Sozialpartner mit am Tisch gesessen bei den Verhandlungen, so Wöginger.