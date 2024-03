Skiausrüstung im Kaunertal gestohlen: Geschädigte stießen in Nauders erneut auf Täter

Ein verdächtiger Kleinbus fiel einem geschädigten Skifahrer Tage nach dem Diebstahl in Nauders wieder auf. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher.

Kaunertal – Zwei Deutschen im Alter von 18 und 20 Jahren wurde am vergangenen Donnerstag an der Talstation der Kaunertaler Gletscherbahnen Skier und Skistöcke gestohlen. Die beiden erstatteten am Dienstag Anzeige.