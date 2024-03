Weltrekord im Zillertal feiert 20-jähriges Bestehen

Günter Burgsteiner schaffte es am 20. März 2004 mit seinem 24-Stunden-Skitouren-Aufstiegsmarathon in das Guiness-Buch der Rekorde.

Mayrhofen, Stumm – Am 20. März jährte sich der Tag zum 20. Mal, an dem Günter Burgsteiner einen Weltrekord schaffte. Und zwar im 24-Stunden-Skitouren-Aufstiegsmarathon. Es war der 19. und 20. März 2004, als der Zillertaler 17.011 Höhenmeter in 23 Stunden und 49 Minuten auf der 5,5 km langen Strecke der Ahorn-Talabfahrt mit 1300 Höhenmetern bestritt. Damit erhielt er den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekord­e.