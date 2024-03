Singen, tanzen, Poetry-slammen: Drei Tiroler Acts bei der „Großen Chance“ am Freitag

Auch in der dritten Ausgabe von „Die große Chance“ am Freitag lautet das Motto: Österreich zeigt, was es kann! Dieses Mal zeigt aber auch Tirol ordentlich, was es kann. Gleich drei Tiroler Acts wollen ins Semifinale. Ob es für sie von Vorteil ist, dass sowohl Moderation als auch Jury dieses Mal mit TirolerInnen besetzt sind?