Brixlegg – Auf ungewöhnliche Art und Weise wollte sich am Mittwoch ein 46-jähriger Unterländer bei einem Jugendlichen erkenntlich zeigen. Der Mann hatte den Teenager zufällig im Regionalzug kennengelernt und ihn gebeten, ihm beim Tragen seiner Einkaufstaschen zu helfen. Nachdem der Jugendliche geholfen hatte, bot ihm der 46-Jährige in seiner Wohnung Cannabis an.