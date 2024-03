Ostermärkte, Kunst und Design in Innsbruck und House Music im Hochzillertal: Das ist los in Tirol

Das Osterfest nähert sich mit großen Schritten. Da wird sich der eine oder die andere denken: War nicht gerade erst Silvester? Aber wir schauen nicht zurück, sondern nach vorne, genauer voraus ins Wochenende, das wieder ansteht. Mit Blick in den Terminkalender ist in ganz Tirol wieder einiges los. Beispielsweise findet der Kunst- und Designmarkt in Innsbruck statt, das Alternativduo Aze beehrt Hall, im Hochzillertal wird das Alpicon House Music Festival Freunde elektronischer Tanzmusik auf den Berg holen und – Stichwort Ostern – es öffnen bereits zahlreiche Ostermärkte ihre Tore. Auch sonst haben wir wieder die Highlights bestehend aus Konzerten, Theater und sonstigen Veranstaltungen zusammengetragen. Es geht, Stichwort Osterei, wieder rund.

📅 FREITAG (22. März)

Aze in Hall

Das Duo Aze kreiert in seinen Songs eine ganz eigene Welt: traurig, witzig und absurd, dabei aber niemals hoffnungslos, trivial oder naiv. Freitag kommen die beiden ins Stromboli in Hall. Als Vorband haben die Musikerinnen die in Innsbruck lebende Lettin Baiba im Gepäck. Beginn ist um 20.30 Uhr, alles weitere HIER.

Die Band, das Duo: Aze kommen am Freitag ins Stromboli in Hall. © Moritz Kolmbauer

Luis aus Südtirol in Wenns

Der Luis aus Südtirol ist wieder unterwegs. Seit über 20 Jahren bereist der Norditaliener zur Freude seiner Fans den gesamten süddeutschen Sprachraum. Das aktuelle Bühnenprogramm ist eigentlich keines. Es sind die, wie es Manfred Zöschgs, der Mann hinter der blauen Schürze nennt, Lieblingsnummern der letzten 20 Jahre. Es ist das, was gerade aus der Situation entsteht. Es ist das, was tagesaktuellen Bezug hat. Und wenn das Publikum Glück hat, kann es manchmal auch das sein, was er auf Zuruf spielt. Beginn im Mehrzwecksaal in Wenns ist um 20 Uhr, Karten gibt es HIER.

Gschichtn aus'm Leben: Luis aus Südtirol ist am Freitag in Wenns. © Mike Maass

14. Kufsteiner Starkbieranstich

„Die Krüge hoch!”, heißt es auch in diesem Jahr beim traditionellen Starkbieranstich, der am Freitag im Stadtsaal Kufstein stattfinden wird, wenn am Abend zum 14. Mal die Festzeltsaison eingeläutet wird. Neben Bockbier und Brezen sorgen die Karolinenfelder für den zünftigen musikalischen Rahmen. Wieder mit von der Partie ist auch Gunther Hölbl, der als Thierbergpater zum performativen und humorvollen Rundumschlag gegen Politik und Wirtschaft ausholen wird. Los geht es um 19 Uhr, alle Einnahmen kommen karitativen Zwecken zu Gute. Mehr Infos dazu HIER.

Rob Sölkner Quartett in Jenbach

Das Rob Sölkner Quartett präsentiert am Wochenende sein neues Programm „Changes“. Mit mehr Platz für Interaktionen haben die vier Musiker die Impressionen ihrer Indien-Tournee auch in ihre Auftritte einfließen lassen. Ein Teil des Programms stammt aus ihrem letzten Album „Places“, welches von biografischen Rückblenden an Orte handelt, die Robert Sölkner persönlich besucht hat. Beginn ist um 20.15 Uhr im Freiraum in Jenbach. Mehr dazu HIER.

Jazz am Freitag: Das Rob Sölkner Quartett wird Jenbach bespielen. © Rob Sölkner Quartett

„Dschungelbuch“ – das Musical in Schwaz

Das Schwazer Theater Liberi feiert heuer sein 15-jähriges Jubiläum. Als Teil der Jubiläumstour gibt es am Freitag um 16 Uhr die Produktion „Dschungelbuch – das Musical" im SZentrum in Schwaz zu erleben. In einer modernen Eigeninszenierung des Kinderbuchklassikers von Rudyard Kipling begleitet die Aufführung im Liberi den Dschungeljungen Mogli auf seinem Abenteuer, bei dem er lernt, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. Karten dazu HIER.

Probier's mal mit Gemütlichkeit: Das Dschungelbuch in Musicalform am Freitag in Schwaz. © Nilz Böhme

Spiral Drive & Moon Woman in Innsbruck

Weiterhin gesperrt ist ja die Talstation und während dieser Zeit wird sozusagen als Ausweichquartier regelmäßig die p.m.k. okkupiert bzw. bespielt. Zwei in Tirol verwurzelte Bands, Spiral Drive und Moon Woman, die sich in der heimischen Szene bereits mit ihrem rockigen, psychedelischen Sound einen Namen gemacht haben, werden am Freitag für die nötige Stimmung sorgen. Beginn ist um 20 Uhr, mehr Infos HIER.

Auf dem Boden geblieben: Die Innsbrucker Band Moon Woman am Freitag in den p.m.k. © moon woman

Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu aktuellen Konzert-Terminen: Jeden Monat liefern wir ab sofort einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im März geht's HIER.

Ostermarkt in Innsbruck

Innsbruck blüht auf. Am Freitag startet die diesjährige Auflage des Innsbrucker Ostermarkts vor dem Goldenen Dachl. Das Stadtzentrum lockt mit über 30 Ständen von regionalen und internationalen Anbieter aus unter anderem Österreich, Deutschland, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. BesucherInnen können sich von 11 bis 19 Uhr auf ein breites Sortiment an Dekorationen, kulinarischen Schmankerln, Geschenken und vieles mehr freuen. Neben dem umfangreichen Marktangebot sind tägliche volkstümliche Musikdarbietungen zu erwarten. Der Ostermarkt bleibt bis zum 1. April geöffnet, viele weitere Infos dazu gibt es HIER.

Ostern und traditionelle Volkskultur werden auch heuer wieder in Innsbruck beim Ostermarkt stilvoll zu einem Strauß an Aktivitäten zusammengebunden. © Axel Springer

Die Ostermärkte im Überblick Nicht nur in Innsbruck deuten die großen Ostereier und bunten Frühlingsblüten das bevorstehende Fest an, auch an anderen Orten in Tirol finden wieder die traditionellen Ostermärkte statt. Ein Überblick findet ihr HIER.

📅 FREITAG und SAMSTAG (22. und 23. März)

Alpicon House Music Festival in Kaltenbach

House Music und „good vibes“ gibt es am Freitag und Samstag in luftigen Höhen. Denn auch heuer wird im Skigebiet Hochzillertal – Kaltenbach und in Fügen das Alpicon House Music Festival veranstaltet. FestivalbesucherInnen können sich bei insgesamt neun Locations auf lokale und internationale KünstlerInnen aus den Genres House, Discohouse, Deephouse, Clubhouse und Tech House Beats freuen.

Mit dabei sind unter anderem Acts wie Britta Arnold, Wankelmut, Tube & Berger, Marvin Aloys und noch viele mehr. Das Festival ist kostenlos – es wird lediglich ein Skipass benötigt, wenn die Lifte und Gondeln genutzt werden, um die Locations am Berg zu erreichen. Das komplette Line-Up und alle weiteren Informationen dazu HIER.

Aufgedreht: Das Alpicon House Music Festival am Wochenende. © northlight creative

Haller Ostermarkt

Frühlingshafte Stimmung verbreitet der Haller Ostermarkt am Freitag und Samstag. Rund 35 StandbetreiberInnen bieten kunstvolle Osterdekorationen, Kerzen und Eier aller Art samt Osternestern an. Darüber hinaus gibt es italienische Spezialitäten, Bioprodukte, regionale Schmankerl und Osterspezialitäten aus Schokolade. Die kleinen BesucherInnen können sich über den Streichelzoo mit Hasen und Lämmchen, Bobbycars und ein Riesen-4-Gewinnt-Spiel freuen. Beginn ist jeweils um 10 Uhr, das komplette Programm und mehr Informationen HIER.

Ostern in Kitzbühel

Wenn das riesige, über zwei Meter hohe Osterei in der Vorderstadt enthüllt wird, beginnen in Kitzbühel offiziell die Osterfeierlichkeiten. Es ist der Auftakt für den Oster-Genussmarkt – und viele weitere Veranstaltungen, die unter dem Motto „Natur, Tradition und Geschichten“ stehen. Ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot wird geboten. Unter anderem stehen ein Frühlingsbrunch mit Palmbuschen-Binden, geführte Wanderungen zu regionalen Pilgerstätten, ein Ostereierschießen in Jochberg, Kasperltheater oder Ponyreiten und verschiedenen Bastel-Angeboten auf dem Plan. Die österlichen Feierlichkeiten laufen noch bis zum 7.April. Alle Informationen dazu HIER.

Schwazer Osternmarkt

Der Osterhase hoppelt heuer schon früh in die Silberstadt: Am Freitag und Samstag wird in der Schwazer Osterwelt das „Frühlingserwachen“ gefeiert. Auf die BesucherInnen wartet ein breitgefächertes Programm, das unter anderem eine Bastelstationen, ein Kinderprogramm, den Handwerksmarkt und zahlreiche Angebote der dortigen Geschäfte und Lokale beinhaltet. Am Freitag geht es um 14 Uhr, am Samstag um 9 Uhr los. Mehr Infos HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (22. bis 25. März)

Ground-it Festival in Lienz

Das Ende der Skisaison wird in Osttirol wieder zu den Klängen und Rhythmen feinster elektronischer Musik gefeiert. „Ground-it“ heißt das Festival, das dieses Jahr in Lienz stattfindet. Los geht´s aber zunächst am Freitagabend mit einem „Winzermenü“ im Grandhotel Lienz. Der Samstag steht dann voll im Zeichen von Party, Musik und Tanz. Um 11 Uhr startet die Dayparty im Skigebiet Zettersfeld mit mehreren internationalen DJs wie Pete Sabo, DeepDuen und Chris deLoki. Ab 18 Uhr geht es weiter mit dem Après-Ski-Club in der Lienzer Tenne an der Talstation und um 22 Uhr steigt dann der Höhepunkt des Festivals – die Clubnight in der Tiefgarage des Grandhotels. Der Sonntag ist „Family and Friends“ am Zettersfeld vorbehalten. Neben Live-Musik gibt es auch ein Kinderprogramm. Das ganze Programm gibt es HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (23. und 24. März)

Kunst- und Designmarkt in Innsbruck

Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Der Kunst- und Designmarkt in der Messe Innsbruck bietet Shoppingvergnügen abseits des Mainstreams.Von 10 bis 18 Uhr können Kunst- und DesignliebhaberInnen bei rund 80 AusstellerInnen eine Auswahl an modernen, ausgefallenen und teilweise handgemachten Produkten erwerben. Die Produktpalette reicht von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Schmuck und Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie. Alles weitere dazu HIER.

Rares für Bares: Der Kunst- und Designmarkt findet am Wochenende in Innsbruck statt. © Monntag GmbH

📅 SAMSTAG (23. März)

Theateraufführung: „Schick mir keine Blumen“ in Innsbruck

Ab Samstag startet die Leobühne in Innsbruck in die Frühlingssaison mit dem Stück „Schick mir keine Blumen“. Darin geht es um Georg Kimball, einen Mann in den besten Jahren. Als überzeugter Hypochonder hat er jeden Tag ein anderes Leiden. Es dauert auch nicht lange und Georg ist der festen Überzeugung, dass er schwer krank ist. In seinem Kummer ist er überzeugt davon, dass seine Frau alleine, ohne ihn, im Leben große Probleme bekommen wird. Er macht sich also auf die Suche, für die baldige Witwe eine neuen Ehemann zu finden. Beginn ist um 19 Uhr. Neben Samstag ist das Stück auch am Sonntag und an weiteren Wochenenden im April zu sehen. Karten reservieren für diesen und die weiteren Termine kann man HIER.

Heiteres auf der Leobühne. Die Frühlingsspielzeit hat begonnen. © Leobühne

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at

„Precarious Moves“ in Hall

Der Choreograf Michael Turinsky setzt sich in seinem Solostück mit widerständigen choreographischen Gesten auseinander und entwirft choreopolitische Ästhetiken. Auf Basis seiner körperlichen Beeinträchtigung hinterfragt er das Zusammenspiel von Körper und Welt. Als Teil des Osterfestivals beginnt die Aufführung um 20 Uhr im Salzlager in Hall. Mehr Informationen und Kartenreservierung gibt es HIER.

Radfest in Innsbruck

Am Samstag findet ab 10 Uhr das traditionelle Radfest mit anschließender Radparade zum Start des jährlichen Wettbewerbs „Tirol radelt“ am Vorplatz des ORF-Gebäudes in Innsbruck statt. Dabei wird es unter anderem auch wieder eine Radlbörse mit Tauschmarkt und Reparaturgelegenheiten geben. Zwischen 9 und 11 Uhr werden Gebrauchträder angenommen, zwischen 11 und 14 Uhr verkauft, die eventuelle Rückgabe erfolgt zwischen 14 und 15. Uhr. Eingereicht werden kann jede Art von Fahrrad, von Alltagsrädern über City- und Mountainbikes, Kinderräder bis hin zu Tourenrädern oder Trailbikes. Mehr dazu HIER.

Hoshiko Yamane String Quartet in Kufstein

Hoshiko Yamane ist eine klassisch ausgebildete, in Berlin lebende, japanische Geigerin und Komponistin. Derzeit ist sie Mitglied der deutschen Kult-Elektronikband Tangerine Dream. Für ein Konzert kommt die Künstlerin nach Kufstein. Im Vorprogramm wird Hoshiko Yamane den Stummfilm „Sherlock jun.“ von Buster Keaton live vertonen. Beginn ist um 20 Uhr, mehr dazu HIER.

Wiltener Frühjahrskonzert in Innsbruck

Knapp ein Jahr vor der Feier zum 375. Geburtstag lädt die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten am 23. März im Haus der Musik zum „Wilten Festival“, ihrem alljährlichen Frühjahrskonzert. Trotz ihres so „hohen Alters“, zumindest wenn man die Gründung dieses Klangkörpers in Betracht zieht, sprühen die Wiltener vor Tatendrang. „Die Tradition braucht bekanntlich auch einen Fortschritt“, so das Credo der Wiltener. Beginn ist um 19.30 Uhr im Großen Saal des Landestheaters, Karten dafür gibt es HIER.

Feiert im kommenden Jahr ihr 375-Jahr-Jubiläum: die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilten. © trenkwalder

📅 SONNTAG (24. März)

Frühjahrskonzert der k. u. k. Postmusik Tirol in Innsbruck

Das traditionelle Frühjahrskonzert der k. u. k. Postmusik Tirol steht heuer ganz im Zeichen ihres 120-Jahr-Jubiläums und findet am Palmsonntag um 19 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck statt. Unter dem Motto „Ein Ferientag in Wien“ werden die 50 MusikantInnen nach dreimonatiger Vorbereitung wieder musikalische Leckerbissen zum Besten geben. Beginn ist im Haus der Musik um 19 Uhr, mehr dazu HIER.

„Ein Ferientag in Wien“ – so lautet das musikalische Motto des Konzerts der „k. u. k. Postmusik Tirol“ im Jubiläumsjahr. © postmusik

Lucy Kruger & The Lost Boys in Innsbruck

Im neuen Kulturbogen 55 in Innsbruck kann man sich am Sonntag auf Lucy Kruger & The Lost Boys freuen. Unterkühlter und karger Folk-Gaze gibt in deren Musik den Ton an. Musik, die laut Aussendung die HörerInnen in ästhetische Landschaften entführt. Rohe Gefühle mischen sich mit poetischer Introspektion. Könnte ganz spannenden werden. Beginn ist um 19 Uhr, mehr dazu HIER. (TT.com)