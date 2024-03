Osttiroler Sonnenschutzsystem-Produzent Hella 2023 mit stabilem Ergebnis

Abfaltersbach – Das Osttiroler Unternehmen Hella, Anbieter für Sonnen-, Licht- und Wetterschutzsysteme, hat im Jahr 2023 laut eigenen Angaben einen Umsatz von 214 Mio. Euro erzielt. Damit habe man beinahe den bisherigen Rekordwert des Vorjahres von 217 Mio. Euro erreicht, hieß es in einer Aussendung. „Hella ist trotz eines herausfordernden Marktumfelds weiterhin auf einem stabilen Kurs“, so Geschäftsführer Andreas Kraler.

Das Unternehmen mit Sitz in Abfaltersbach, das heuer sein 65-jähriges Bestehen feiert, nannte „Flexibilität“ sowie „Innovationskraft“ als Erfolgsrezept. Letztere habe man etwa zuletzt im Februar auf der Branchenmesse in Stuttgart im Bereich Sonnenschutzsteuerung mit der neuen Generation der ONYX-Sensoren präsentiert. In dieser Produktgruppe habe es im Vorjahr ein Plus von über 25 Prozent gegeben, hieß es.