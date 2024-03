Von null auf 180: Ein Verkehrspsychologe erklärt das Phänomen der Raserei

Markus Petter arbeitet seit 2015 als Nachschulungsleiter für das verkehrspsychologische Institut "sicher unterwegs" in Tirol. In den Kursen diskutiert er gemeinsam mit den TeilnehmerInnen, warum es zu dem Fehlverhalten am Steuer gekommen ist und welche Strategien dabei helfen können, in Zukunft Delikte wie zu schnelles Fahren, Alkohol oder Drogen am Steuer zu vermeiden.

© Ornella Wächter