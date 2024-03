Bielowski zieht Kandidatur zurück: Tiroler SPÖ hat neue Spitzenkandidatin für EU-Wahl

Innsbruck – Bei der Tiroler SPÖ gibt es eine Änderung an der Spitze der Liste für die EU-Wahl am 9. Juni: Die EU-Abgeordnete Theresa Bielowski hat ihre Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, wie die Tiroler Landespartei am Freitag mitteilte. Bielowski, die seit 2022 im EU-Parlament sitzt, war als Spitzenkandidatin in Tirol sowie auf Platz acht der Bundesliste nominiert gewesen. Beides nimmt nun die Wörglerin Eva Steibl-Egenbauer ein, die bisher als Bielowskis Büroleiterin fungierte. Die 29-Jährige war früher Geschäftsführerin im Renner-Institut.