ÖSV-Stars gehen in Galtür auf Titeljagd

Der Tiroler ÖSV-Weltcuplangläufer Benjamin Moser und die Deutsche Coletta Rydzek gewannen am Donnerstag das Nordic Sprint Race in Galtür im Rahmen des Nordic Volumes. Nun sind am Samstag die besten Athleten Deutschlands und Österreichs beim Cross Country Climb an der Reihe, wenn es in beiden Ländern um die nationalen Meistertitel geht.