Von Klein-Lkw erfasst: Identität von getöteter Fußgängerin in Innsbruck geklärt

Bei einer Kollision mit einem Klein-Lkw in der Nacht auf Freitag wurde eine Frau auf den Gehsteig geschleudert. Sie erlag wenig später ihren schweren Verletzungen.

Innsbruck – Nach einem schweren Unfall in Innsbruck konnte die Identität einer getöteten Fußgängerin geklärt werden. Laut Polizei handelt es sich um eine 42-jährige Einheimische.

Die Frau war in der Nacht auf Freitag gegen 2.45 Uhr in der Egger-Lienz-Straße auf die Fahrbahn gelaufen und frontal von einem Klein-Lkw erfasst worden. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin nach rechts auf den Gehsteig geschleudert. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.