Umweltprüfung Pflicht für umstrittene Liftprojekte im Pitztaler und Kaunertaler Gletscher

Für die umstrittenen Ausbaupläne am Pitztaler und Kaunertaler Gletscher wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigt. Eine Einzelfallprüfung ergab offenbar schädliche Umwelteinflüsse.

Innsbruck – Es hat sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es fix: Die geplanten Liftprojekte am Pitztaler und am Kaunertaler Gletscher müssen verpflichtend einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Dies habe die zuständige UVP-Behörde am Freitag jeweils mit Bescheid festgestellt, teilte das Land mit. Eine UVP-Pflicht für die umstrittenen Vorhaben ergebe sich wegen der Erschließung einer bisher skitechnisch nicht erschlossenen Gletscherfläche sowie aufgrund schädlicher Umwelteinflüsse.