Julia Seidl (NEOS): „Ich bekomme ein Burnout, wenn mir fad ist“

Julia Seidl spricht über Leistungsfeindlichkeit, einen wilden Ritt und warum sie im Alter von 42 Jahren schon zwölf Mal umgezogen ist.

Innsbruck – Pink? Damit musste sich Julia Seidl erst anfreunden. „Nicht so meine Farbe.“ Sehr wohl das Ihre sind aber die Werte und Überzeugungen der Pinken. Deshalb hat sie nicht lange überlegt, als die Anfrage von NEOS-Gründer Matthias Strolz kam. Trotz der Parteifarbe.

Dabei hat sie während ihres Studiums immer gesagt, dass sie nicht in die Politik gehen werde. Studiert hat die 42-Jährige Politikwissenschaften. „Der Opa hat immer gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Ich glaube, er hat Recht.“ Vor den NEOS war Seidl beim Liberalen Forum engagiert, 2009 hat sie mit Gleichgesinnten die JULIS (Junge Liberale) gegründet. Auch bei den Grünen hatte Seidl einen Gastauftritt („Wir haben nicht dieselben Werte“).

Die Unternehmerin – Seidl betreibt seit 2009 eine Werbeagentur – zog 2018 für die NEOS in den Innsbrucker Gemeinderat ein, 2021 wechselte sie in den Nationalrat. Ihr Mandat legte sie Anfang des Jahres zurück. Sie will sich voll und ganz der Stadtpolitik widmen. Bei der Wahl am 14. April tritt Seidl als Bürgermeisterkandidatin an.

Nach Wien zu gehen, war für Seidl „ein wilder Ritt“. Im September 2021 nahm sie das Nationalratsmandat an, zwei Monate später kam ihr Sohn zur Welt. Der Familienwohnsitz blieb in Innsbruck, den Großteil der Kinderbetreuung übernahm ihre Lebensgefährtin . „Sie war in dieser Zeit praktisch alleinerziehend. Es war durchaus eine Belastung für die Beziehung.“

📽️ Video | Innsbruck wählt: 3 Fragen an Julia Seidl (NEOS)

Abgesehen davon sei ihr in ihrer Wien-Zeit klar geworden, dass sie nicht dafür gemacht ist, nur Politikerin zu sein. „Ich will am Ende der Woche sehen, was ich getan habe. In der Politik geht mir das alles zu langsam.“ Ruhe geben, nichts tun – das ist nicht das Ihre. „Ich bekomme ein Burnout, wenn mir fad ist.“ Dementsprechend wenig Verständnis hat Seidl für Leistungsfeindlichkeit. „Etwas zu erreichen, etwas zu leisten, darf nicht negativ betrachtet werden.“ Der Staat dürfe Menschen nicht von sich abhängig machen, sondern müsse allen ermöglichen, selbstständig zu sein. Das Zauberwort für Seidl lautet „Eigenverantwortung“.

Diesen Ansatz verfolgt sie auch in der Erziehung. „Mein Job als Mutter ist es, meinen Sohn zur Selbstständigkeit zu erziehen.“

Seidl war früh selbstständig und hat alle möglichen Jobs angenommen – bis hin zur Arbeit in einer Schokoladenfabrik. Aufgewachsen in Kranebitten mit drei Schwestern, wohnt Seidl aktuell mit Frau und Kind in Arzl in einer Mietwohnung. „Ich bin nicht so der Typ fürs Eigentum. Ich denke, es gibt für jeden Lebensabschnitt die passende Wohnung“. Seidl ist zwölf (!) Mal umgezogen. Allerheiligen, Pradl, Wilten, Garçonnière, WG – „ich war in jeder Wohnung superglücklich“.

Vielleicht steht bald der 13. Umzug an. In Arzl wird es eng. Ihr Sohn beginnt, die Welt zu entdecken ...