Abschieds-Show von Prevc in Planica: Slowene siegte vor ÖSV-Adler Huber

In Planica feiert Peter Prevc seinen Abschied von der großen Skisprungbühne. Am Freitag startete der Slowene mit einem Sieg die große Party – und hat auch noch gute Chancen auf Kristall.

Planica – Die Entscheidung im Skiflug-Weltcup fällt erst im letzten Bewerb am Sonntag. Denn der Vorsprung von Stefan Kraft schrumpfte nach Platz sieben in Planica deutlich. Der frisch gebackene Gesamtweltcupgewinner führt vor dem letzten Akt aber noch 34 Punkte vor dem am Freitag siegreichen Lokalmatador Peter Prevc. Während der Slowene im vorletzten Einzelbewerb seiner Karriere den ersten Sieg seit über vier Jahren feierte, verpasste Daniel Huber den Sieg als Zweiter nur knapp.

Huber (232 m/224 m) lag nach verspielter Halbzeitführung letztlich 3,6 Punkte hinter Prevc. „Ich habe kurz überdreht im Flug, es ist so feinfühlig hier. Peter hat es einfach am besten gemacht heute“, sagte Huber. Nicht ganz ernsthaft meinte er bezüglich des fast schon kitschigen Sieges von Prevc (237,5/231) am Ende seiner Laufbahn: „Ich dachte, es ist besser für die Story, wenn Peter hier noch einen gewinnt.“ Trotz des knapp verfehlten Sieges war der Salzburger nicht enttäuscht. „Das passt sehr gut. Meine Dreier-Podestserie ist genial, unfassbar“, sagte der zuletzt in Vikersund auf den Rängen zwei und eins gelandete Huber.