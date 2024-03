Wifo/IHS: Verhaltenes BIP-Wachstum 2024, Appell für Optimismus

Wien – Die durch Umfragen belegte „schlechte Stimmung“ und die schwächelnde Bauwirtschaft sowie Industrie bremsen laut den Ökonomen Österreichs Wirtschaft. Wifo und IHS rechnen in ihrer Prognose für 2024 jetzt nur noch mit einem realen Mini-Wirtschaftswachstum von 0,2 bzw. 0,5 Prozent. Im Dezember hatten sie noch ein Plus von 0,9 bzw. 0,8 Prozent vorausgesagt.

„Die schwache Konjunktur hat aktuell stark mit psychologischen Faktoren zu tun“, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Es fehle „den Haushalten nicht am Geld, sondern an Zuversicht“. Aus Sicht des Wifo-Chefs ist „das Glas systematisch halbvoll, nicht halbleer“. Und wer das Gegenteil behaupte, der habe Wirtschaftsgeschichte nicht verstanden, so die Kritik an den Verantwortungsträgern. „Die Politik und die Sozialpartner sollten sich bemühen, Sicherheit zu geben.“