Innsbruck – Ein 29-jähriger Bulgare war am Freitag gegen 17.15 Uhr unterwegs zum Kletter- und Bouldergebiet „Mühlauer Klamm“ oberhalb von Innsbruck. In unwegsamen, steilen Gelände kam der Mann zu Sturz. Er stürzte rund 50 Meter ab, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde vor Ort durch die Bergrettung erstversorgt und im Anschluss mittels Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)