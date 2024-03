Aus der Traum: Tiroler Talente schieden bei „Die Große Chance“ aus

Wien – Bei der ORF-Sendung „Die Große Chance – Let’s sing and dance“ schied die Tanzgruppe „Caramba“ aus Schwaz am Freitagabend aus. Auch die Sängerin Veronika Unterberge­r aus Mils bei Hall („If I Ain't Got You“ von Alicia Keys) und Emil Kaschka aus Pfaffenhofen, der seinen eigenen Poetry-Slam „Faust“ vorstellte, verpassten das Semifinale.

Fünf Teilnehmer konnten sich unterdessen ihren Platz in den Semifinalshows am Samstag, den 6. April um 20.15 Uhr in ORF1 sichern. Mit dem „Herz-Buzzer“ direkt in die Live-Shows ging es für Tänzerin Rebecca Semin aus Wien (Katharina Straßer), Sängerin Nathalie Oberkofler aus Zell am See (Thorsteinn Einarsson) und das Musiker-Duo Zweimann aus Klosterneuburg (Tina Naderer). Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an Sänger Paolo Scariano aus Klagenfurt und Sängerin Ceri Hall-Brady aus Wien, die beide neun Sterne für ihren Auftritt holen konnten. (TT.com, APA)