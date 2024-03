SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen lernten Lehrberufe kennen

Vomp – Am Freitag besuchten rund 130 Jugendliche und Betreuer und Betreuerinnen die GW Tirol (Geschützte Werkstätte Integrative Betriebe Tirol) am Standort Vomp, um sich über Berufsmöglichkeiten zu informieren. Das Besondere daran: Die Zielgruppe sind Jugendliche bis zum 24. Lebensjahr, denen ein Behinderungsgrad von mind. 30 Prozent bestätigt wird, erklärt Petra Burgstaller von GW Tirol. „Behinderung bedeutet z.B. eine chronische Krankheit, eine körperliche Behinderung, eine Sprach- oder Hörbeeinträchtigung bzw. eine ausgeprägte Lernschwäche.“ Die Vorbereitungen für den „Berufsspionagetag“ waren seit Wochen in vollem Gange. Denn es sollte sich ein „Roter Faden“ durch den Tag ziehen, erklärte Burgstaller: „Nach dem Motto: Welchen Teil in unserem großartigen Team übernimmst du?“

Alles wird durchgespielt

So wurde etwa ein Auftrags-Szenario simuliert, in welchem ein Kunde für seine neue Wohnung zwei Kästchen bei der Tischlerei bestellt. In diesen Auftrag waren dann von der Anfrage über die Planung und Herstellung bis hin zur Rechnung alle acht Lehrberufe involviert, so Burgstaller. Die Lehrlinge beschrieben den Interessierten an den Stationen ihren Teil bei dieser Auftragsabwicklung. Zudem berichteten sie von Lerninhalten und dem Ablauf der Lehrausbildung. Unterstützt wurden die 22 Auszubildenden an diesem Tag von Ausbilderinnen. Die GW Tirol beschäftigt an ihren Standorten Vomp, Imst und den beiden Werkstück-Filialen Vomp und Zell am Ziller jährlich ca. 35 Lehrlinge mit besonderen Bedürfnissen. „Sie sollen die Möglichkeit bekommen, mit einer vollwertigen Berufsausbildung am ersten Arbeitsmarkt Anschluss zu finden“, erklärte Burgstaller.

Was kann erlernt werden?

Im GW Werk in Vomp werden Jugendliche in den Lehrberufen Tischler /in, Tischlereitechniker/in, Betriebslogistiker/in, Bürokauffrau/mann und zu IT- Betriebstechnikern ausgebildet.