Großeinsatz in Sillian: 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand

Laut Feuerwehr gestaltet sich der Einsatz aufgrund der vielen Kahlflächen in Osttirols Wäldern schwierig. Vier Hubschrauber sind im Einsatz.

Sillian – Ein Waldbrand in Sillian hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen seit Freitagnachmittag gegen die Flammen, die sich auf acht Hektar ausgebreitet hatten. Samstagvormittag waren vier Hubschrauber im Einsatz, sagte Franz Brunner, Feuerwehrinspektor des Bezirks Lienz.

Häuser seien nicht in Gefahr, versicherte er. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

Am Sillianer Berg würden sich einige Wohngebiete und einzelne Bauernhöfe befinden, hieß es. „Wenn sich das Feuer in die falsche Richtung entwickelt hätte, hätte das ungut ausgehen können“, meinte Brunner. Während der Nachtstunden habe man die Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen unterbrechen müssen. In der Nacht sei das Feuer noch einmal aufgeflammt.