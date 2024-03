36-stündiger AUA-Streik ab 28. März möglich, aber noch abwendbar

Wien, Schwechat – Der KV-Streit bei der AUA und dem Bordpersonal hat sich weiter zugespitzt. Nun gibt es einen Streikbeschluss ab Donnerstag, 28. März, Mitternacht, für 36 Stunden bis Freitag 29. März, 12 Uhr. Das sagte Daniel Liebhart, Chef des vida-Bereichs Luftfahrt, am Samstag. Damit sind mit Gründonnerstag und Karfreitag reisestarke Tage betroffen. Die Gewerkschaft fordert unverzüglich ein besseres Angebot, um den Streik zu verhindern. Die AUA könnte ihr Offert aber zurückziehen.

Man habe den Streikbeschluss ebenso einstimmig gefasst wie eine neue Aufforderung an die AUA, „unverzüglich ein besseres Angebot zu legen“, erklärte Liebhart. Auf die Frage, ob es nun eine neue Frist gebe, sagte Liebhart, dass man sich „logischerweise einigen muss“. Um den beschlossenen Streik noch abzuwenden, sei aus seiner Sicht noch „Zeit bis 27. März um 23:59 und 59 Sekunden“.

„Eskalationsmaßnahmen des Betriebsrats sowie der Gewerkschaft tragen nicht zu einer Lösungsfindung bei“, hieß es hingegen von einer AUA-Sprecherin. „Diese Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis und auch unsere Fluggäste haben kein Verständnis für derartige Mittel. Unternehmensseitig versprechen wir, alles dafür zu tun, um unseren Fluggästen den Osterurlaub zu ermöglichen.“

Die Annahme des Angebotes würde erneut einen der höchsten KV-Abschlüsse in Österreich bedeuten, meinte die AUA-Sprecherin. Die Firma habe auch den Betriebsrat aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren – „leider ohne Erfolg“. Auch Gewerkschafter Liebhart kritisierte einen „fehlenden Verhandlungspartner, wir sind hier an Ort und Stelle“, betonte er. „Zum Verhandeln gehören immer zwei. Wir haben keine andere Wahl als einen Aufruf zum Streik. Das Management der AUA treibt uns regelrecht dazu.“