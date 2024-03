Keine Drachentöter aus Tirol: Raiders unterlagen in Wien

In der Austrian Football League mussten sich die Swarco Raiders Tirol am Samstag den Danube Dragons mit 7:23 geschlagen geben.

Wien – Nach dem überlegenen Kantersieg zum Saison-Auftakt kassierten die Swarco Raiders Tirol am Samstag eine bittere Niederlage. In der Austrian Football League (AFL) unterlagen die Innsbrucker dem Meister Danube Dragons 7:23. Für die Raiders punktete Tim Tonko mit einem Touchdown erst im letzten Viertel. „Es war ein toughes Spiel heute. Wir wussten, es wird eine schwere Aufgabe gegen den amtierenden Champion. Wir werden weiter hart an uns arbeiten“, meinte Trainer Dominik Bauer. Das Spiel der Telfs Patriots gegen die Salzburg Ducks wurde abgesagt, ein neuer Termin ist noch ausständig. (tt.com)